La Grande semaine végétale Restaurant Le Relais 50 Marseille

La Grande semaine végétale Vendredi 3 octobre, 12h00, 19h00 Restaurant Le Relais 50 Bouches-du-Rhône

Sur réservation

Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T14:30:00

Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T22:30:00

Pendant la Grande Semaine Végétale (26 sept.–4 oct.), le Relais 50 propose un menu végétal en trois temps – entrée, plat, dessert, concocté à partir de fruits et légumes de saison, dans l’esprit de montrer que le végétal est gourmand, varié et enthousiasmant. Une belle occasion de faire découvrir au public marseillais et au-delà l’attrait et la créativité d’une cuisine végétale inspirée et accessible.

Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

