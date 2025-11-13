La grande sieste acoustique du Festival La Maison de la Poésie PARIS

Par Bastien Lallemant & ses invités

Et puisqu’il n’y a pas d’heure pour faire la sieste, rappelons la règle du jeu : Bastien Lallemant, accompagné de ses complices musiciens et auteurs, vous invite donc à une sieste littéraire. Les artistes construisent ensemble un concert en acoustique mêlant lectures et chansons. À découvrir allongé confortablement, dans la pénombre et se laisser bercer… Une expérience d’écoute inédite pour laquelle il n’est pas interdit de… s’endormir. Puis de se réveiller autour d’un verre pour fêter l’ouverture du festival !

La 16e édition du festival Paris en toutes lettres débute avec une sieste acoustique exceptionnelle. Une soirée placée sous le signe de la musique, de la poésie et de la douceur.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 20h00 à 21h00

payant

12€ · adhérent 7€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-13T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-13T20:00:00+02:00_2025-11-13T21:00:00+02:00

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS