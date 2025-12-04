La Grande Soirée 80-90-2000 Par des Expositions Chalon-sur-Saône

La Grande Soirée 80-90-2000

Par des Expositions 1 rue d'Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Une soirée dansante pour toute la famille, avec au programme

4h de spectacles avec Dj, performers sur scène échassiers, robots Led, écrans Leds géants, Effets Spéciaux !!

Buvette & Restauration

Entrée unique 17€ Gratuit pour les moins de 14 ans

Ouverture des portes 18h

Début du show 21h

Nous vous informons que notre prestation est vivement déconseillée aux plus jeunes enfants, en raison du volume sonore qui peut être trop élevé pour leurs oreilles sensibles.

Aucune nourriture ni boisson extérieure n’est autorisée. Tout est prévu sur place !

Nous comptons sur votre bienveillance et votre compréhension.

Service d’alcool et vérification d’identité

La vente et la consommation d’alcool sont strictement réservées aux personnes majeures (18 ans et plus).

Une pièce d’identité pourra être demandée à tout moment pour vérification de l’âge.

Des bracelets distinctifs seront remis

Jaune majeurs (accès au service d’alcool)

Rose mineurs (boissons sans alcool uniquement)

En cas de doute ou en l’absence de justificatif d’identité, l’organisation se réserve le droit de refuser la vente d’alcool.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

+33 3 85 48 37 30 hello@lesproductionsperfect.fr

