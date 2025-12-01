La Grande Soirée 80’s • 90’s • 2000 PARC DES EXPOSITIONS Chalon-sur-Saône
La Grande Soirée 80’s • 90’s • 2000 PARC DES EXPOSITIONS Chalon-sur-Saône samedi 13 décembre 2025.
PARC DES EXPOSITIONS 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 01:00:00
2025-12-13
Préparez-vous à replonger dans les plus grands hits des années 80, 90 et 2000 pour une soirée intergénérationnelle et 100 % festive
Une soirée dansante en famille ou entre amis avec au programme
✨ 4h de SHOW DJ
Performers Échassiers, Robots LED,
Effets spéciaux CO2, étincelles,
Écrans Géants
Restauration & buvette sur place.
Entrée unique 17€ / Gratuit pour les moins de 14 ans
Venez danser, chanter et revivre les plus belles année ! .
