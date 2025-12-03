LA GRANDE SOIRÉE DE L’INDUSTRIE BY UIMM OCCITANIE Pérols

LA GRANDE SOIRÉE DE L’INDUSTRIE BY UIMM OCCITANIE

Cet événement gratuit s’adresse à toutes et tous scolaires, professionnels, familles, curieux, passionnés d’innovation et de transition énergétique.

Placée sous le thème Cap vers une industrie bas carbone , cette soirée met en lumière la manière dont l’industrie française innove pour un avenir plus responsable.

Cette séquence intervient dans le cadre de la Semaine de l’Industrie pour laquelle l’UIMM Occitanie organise ou coorganise cette année plus de 200 actions réparties partout dans la région.

Au programme

• 18h30 accueil des participants,

• 19h00 mot de bienvenue d’Éric Fouillot, Président de l’UIMM Méditerranée-Ouest et Vice-Président de l’UIMM Occitanie, également Directeur des relations institutionnelles chez Qair France,

• 19h15 conférence exceptionnelle animée par Victorien Erussard, navigateur et fondateur de Energy Observer, pionnier du premier navire à hydrogène autonome en énergie,

• 20h30 cocktail dînatoire et moments d’échanges.

English :

This free event is open to all: schoolchildren, professionals, families, the curious and those passionate about innovation and the energy transition.

German :

Diese kostenlose Veranstaltung richtet sich an alle: Schüler, Berufstätige, Familien, Neugierige und Menschen, die sich für Innovationen und den Energiewandel begeistern.

Italiano :

Questo evento gratuito è aperto a tutti: scolari, professionisti, famiglie, curiosi e appassionati di innovazione e transizione energetica.

Espanol :

Este acto gratuito está abierto a todos: escolares, profesionales, familias, curiosos y apasionados de la innovación y la transición energética.

