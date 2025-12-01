La grande soirée de Noël Combo Rue Charlie Chaplin Arles

La grande soirée de Noël Combo

Jeudi 18 décembre 2025 de 18h à 23h.

La grande Soirée de Noël arrive au COMBO !

Pour lancer les fêtes comme il se doit, un verre de vin chaud vous est offert dès votre arrivée…

Et ce n’est que le début ! Une soirée pleine de surprises vous attend, avec notamment un concours de pulls de Noël

(…et bien d’autres animations que nous gardons secrètes pour le moment).

Attention c’est notre dernière soirée avant la fermeture, ne la manquez pas !

Réservez dès maintenant votre table pour être sûr(e) d’avoir votre place.

On a hâte de partager ce moment magique avec vous avant la pause ! .

Rue Charlie Chaplin Arl Hôtel Arles 13200 Bouches-du-Rhône

The big Christmas party is coming to COMBO!

