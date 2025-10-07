La Grande Soirée des Aidants Grande salle de La Gornière Châtellerault
La Grande Soirée des Aidants Grande salle de La Gornière Châtellerault mardi 7 octobre 2025.
La Grande Soirée des Aidants
Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
.
Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 98 01 86 prevention@msaservices-poitou.fr
English : La Grande Soirée des Aidants
German : La Grande Soirée des Aidants
Italiano :
Espanol : La Grande Soirée des Aidants
L’événement La Grande Soirée des Aidants Châtellerault a été mis à jour le 2025-09-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne