La Grande Soirée des Alliances Educatives La Maison des Métallos Paris

Ce projet réaffirme la vocation historique de notre mouvement : rassembler écoles, associations, institutions, familles, acteurs de terrain – bénévoles et professionnel·les – autour d’une ambition commune. Au cœur de cette démarche, les alliances éducatives et la volonté d’unir les forces vives parisiennes pour continuer d’inventer ensemble des réponses aux défis éducatifs, lutter contre les inégalités et permettre à chaque enfant, chaque jeune, chaque citoyen·ne de s’émanciper et de devenir acteur·trice de la société.

Un projet dans lequel la culture et le sport constituent de puissants vecteurs de fierté, d’inclusion, de cohésion sociale et de transformation démocratique.

Une soirée participative et inspirante !

L’événement, coanimé par Emma Bertoin de l’École change demain, sera rythmé par :

des performances artistiques ,

des interventions de grandes témoins – Mai Lan Chapiron, Aya Cissoko, Laurence De Cock … – représentant chacune un volet du nouveau projet fédéral,

la valorisation d'initiatives inspirantes du réseau parisien,

du réseau parisien, et quelques surprises conviviales pour célébrer ensemble la vitalité de nos engagements partagés.

Des jeunes aux commandes du débat !

Les grands témoins ne seront pas interrogés par des expert·es… mais par des jeunes engagé·es dans nos actions ! Un dialogue vif et sincère, où les générations se questionnent, se répondent et s’inspirent mutuellement.

Une soirée participative

Tout au long de la soirée, les participant·es seront invité·es à :

partager leurs souhaits pour l’avenir de la Ligue et des alliances éducatives

proposer leurs idées d’initiatives sur le « Mur des alliances parisiennes »,

et rencontrer les acteurs de terrain qui font vivre l’éducation populaire au quotidien.

La soirée se clôturera autour d’un cocktail convivial, pour prolonger les échanges dans une ambiance chaleureuse et festive.

Merci à la Maison des Métallos qui accueille cet évènement !

Rejoignez-nous le 4 novembre pour la grande soirée des alliances éducatives !



La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement a le plaisir de vous convier le mardi 4 novembre à une grande soirée marquant le lancement de son nouveau projet fédéral (2025-2029).

Le mardi 04 novembre 2025

de 18h30 à 22h00

gratuit Public adultes.

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://my.weezevent.com/rejoignez-nous-le-4-novembre-pour-la-grande-soiree-des-alliances-educatives-ligue-paris +33153388587