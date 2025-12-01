La Grande Soirée des Saturnales Vaux-sur-Mer
La Grande Soirée des Saturnales Vaux-sur-Mer mardi 23 décembre 2025.
La Grande Soirée des Saturnales
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 18:00:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
Date(s) :
2025-12-23
La Compagnie Terres de Légendes présente son spectacle La Grande Soirée des Saturnales le mardi 23 décembre.
Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com
English :
The Compagnie Terres de Légendes presents its show La Grande Soirée des Saturnales on Tuesday December 23.
German :
Die Compagnie Terres de Légendes führt am Dienstag, den 23. Dezember, ihre Show La Grande Soirée des Saturnales auf.
Italiano :
La compagnia Terres de Légendes presenta il suo spettacolo La Grande Soirée des Saturnales martedì 23 dicembre.
Espanol :
La compañía Terres de Légendes presenta el martes 23 de diciembre su espectáculo La Grande Soirée des Saturnales.
L’événement La Grande Soirée des Saturnales Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par Mairie de Vaux-sur-mer