La Grande Soirée des Saturnales

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-12-23 18:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

2025-12-23

La Compagnie Terres de Légendes présente son spectacle La Grande Soirée des Saturnales le mardi 23 décembre.

Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

English :

The Compagnie Terres de Légendes presents its show La Grande Soirée des Saturnales on Tuesday December 23.

German :

Die Compagnie Terres de Légendes führt am Dienstag, den 23. Dezember, ihre Show La Grande Soirée des Saturnales auf.

Italiano :

La compagnia Terres de Légendes presenta il suo spettacolo La Grande Soirée des Saturnales martedì 23 dicembre.

Espanol :

La compañía Terres de Légendes presenta el martes 23 de diciembre su espectáculo La Grande Soirée des Saturnales.

