La grande soirée Harry Potter Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

La grande soirée Harry Potter
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2026-03-06 17:00:00
fin : 2026-03-06 17:00:00
2026-03-06
Déguisement obligatoire ! Une soirée spéciale qui vous plongera dans l’atmosphère mystérieuse de Poudlard. Tous publics
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
English :
Disguise mandatory! A special evening immersed in the mysterious atmosphere of Hogwarts. Open to all
