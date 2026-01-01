LA GRANDE SOPHIE BASCALA Bruguières

LA GRANDE SOPHIE

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : 24 – 24 – 28 EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

La Grande Sophie revient avec un spectacle singulier, seul en scène, inspiré de son ouvrage Tous les jours, Suzanne. Entre lecture et chansons, elle y tisse un fil narratif intime, revisitant son parcours artistique et personnel.

Avec humour, sincérité et émotion, La Grande Sophie partage avec le public ses réflexions sur le temps qui passe, les rêves que l’on poursuit et les détails qui façonnent nos existences. Un moment suspendu où lecture et musique s’entrelacent pour révéler l’essence d’une femme libre et inspirante.

Première partie ALICE BENAR. A la croisée du fantastique et du sauvage, ses chansons nous invitent à assumer pleinement les adultes que nous sommes, tout en célébrant les enfants que nous avons été et qui ne demandent encore qu’à jouer. 24 .

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Grande Sophie returns with a singular one-woman show inspired by her book Tous les jours, Suzanne. Between reading and song, she weaves an intimate narrative thread, revisiting her artistic and personal journey.

L’événement LA GRANDE SOPHIE Bruguières a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE