La Grande Sophie en lecture musicale à Tarare Théâtre de Tarare Vindry-sur-Turdine Lundi 16 juin, 20h00 Entrée gratuite sur réservation obligatoire

À l’occasion du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, La Grande Sophie sera de passage à Tarare pour une lecture musicale de son roman, Tous les jours, Suzanne.

Après ses 9 albums studios, Sophie Huriaux, alias La Grande Sophie, débarque sur la scène littéraire avec Tous les jours, Suzanne, qu’elle présentera, en musique, le 16 juin à Tarare.

Rendez-vous le **lundi 16 juin 2025 à 20h au Théâtre de Tarare.**

Pour sa 12e édition, Culturissimo propose plus de 100 événements dans toute la France : lectures, concerts, lectures musicales, ciné-concerts… avec des artistes tels que David Foenkinos, Stéphane Freiss, Julie Depardieu, Camille et Julie Berthollet, Gaël Faye, et bien d’autres.

_Ce festival, entièrement gratuit, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et à tous. Les invitations sont à retirer dans votre espace culturel E.Leclerc de Tarare._

04 74 63 26 02

Théâtre de Tarare Boulevard de la Turdine Vindry-sur-Turdine 69490 Rhône