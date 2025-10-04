La Grande Sophie Guipry-Messac

Guipry-Messac

2025-10-04 20:00:00

2025-10-04 23:00:00

2025-10-04

Les jolies lettres de son roman à succès Tous les jours, Suzanne ont d’ores et déjà été adaptées en spectacle un seule en scène destiné à tourner dans toute la France, mis en scène par Johanna Boyé. C’est ma petite comédie Musicale à moi, explique La Grande Sophie, à mi-chemin entre le concert et la lecture. Vous apprendrez à mieux connaître La Grande Sophie, au fil du temps qui passe (un de ses thèmes de prédilection). De l’humour à l’émotion, elle dresse le portrait d’une femme de son âge, qui a toujours servi ses rêves.

Il raconte le parcours d’une chanteuse qui revient sur les moments importants de sa carrière, ses neuf albums, ses chansons phares, ses rencontres, son enfance, les étapes de la vie, ses voyages, ses humeurs, l’envers du décor à travers l’évolution de la musique. .

Maure de Bretagne Guipry-Messac

