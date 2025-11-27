LA GRANDE SOPHIE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

L’ARAPEDE Début : 2026-08-08 à 21:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL « THÉÂTRE EN VIGNE »3eme Édition aux Terrasses d’AdrienLéo, déprimé, a décidé de partir afin de se reposer.Problème : il va croiser la route d’Antoine, véritable càcou marseillais et « arapède » d’exception. À savoir une personne dont on a du mal à se défaire, « à se dépéguer » comme on dit en Provence.Léo aura beau faire ce qu’il peut pour éviter Antoine, celui-ci a décidé de le coller au-delà de l’imaginable avec comme objectif de lui remonter le moral. Sauf qu’avec les méthodes balourdes d’Antoine, c’est loin d’être gagné…Un duo au soleil entre deux personnages que tout oppose qui se révèle très drôle

LES TERRASSES D’ADRIEN 721 LIEU DIT BONVIN 84240 Sannes 84