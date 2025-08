La Grande Sophie Salle Paul Fort Nantes

La Grande Sophie Salle Paul Fort Nantes jeudi 28 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 20:30 –

Gratuit : non 35€ Adulte

« J’ai toujours aimé les correspondances pour l’intimité, la chaleur, découvrir les gens grâce aux petits détails de leur vie, leur légèreté et toutes les confidences qu’on peut y faire. » Ce spectacle hybride mis en espace par Johanna Boyé se chante et se lit. Il raconte le parcours d’une chanteuse qui revient sur les moments importants de sa carrière, ses neuf albums, ses chansons phares, ses rencontres, son enfance, les étapes de la vie, ses voyages, ses humeurs, l’envers du décors à travers l’évolution de la musique. Vous apprendrez à mieux connaître la Grande Sophie, au fil du temps qui passe (un de ses thèmes de prédilection). De l’humour à l’émotion elle dresse le portrait d’une femme de son âge, qui a toujours servi ses rêves.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000