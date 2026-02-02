LA GRANDE SOPHIE

Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

La Grande Sophie revient seule sur scène.Une expérience nouvelle, qui s'appuie sur l'adaptation de son livre Tous les jours, Suzanne (Editions Phébus).

La Grande Sophie revient seule sur scène.Une expérience nouvelle, qui s’appuie sur l’adaptation de son livre Tous les jours, Suzanne (Editions Phébus). J’ai toujours aimé les correspondances pour l’intimité, la chaleur, découvrir les gens grâce aux petits détails de leur vie, leur légèreté et toutes les confidences qu’on peut y faire. Ce spectacle hybride mis en espace par Johanna Boyé se chante et se lit. Il raconte le parcours d’une chanteuse qui revient sur lesmoments importants de sa carrière, ses neuf albums, ses chansons phares, ses rencontres, son enfance, les étapes de la vie, ses voyages, ses humeurs, l’envers du décor à travers l’évolution de la musique.Vous apprendrez à mieux connaître la Grande Sophie, au fil du temps qui passe (un de ses thèmes de prédilection).De l’humour à l’émotion elle dresse le portrait d’une femme de son âge, qui a toujours servi ses rêves. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 67 85 99 02 lapasserelle-ccas@ville-sete.fr

English :

La Grande Sophie returns to the stage alone, a new experience based on the adaptation of her book Tous les jours, Suzanne (Editions Phébus).

L’événement LA GRANDE SOPHIE Sète a été mis à jour le 2026-01-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE