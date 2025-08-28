La Grande Sophie « Tous les jours, Suzanne » Le Cargo Salle le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Salle le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Concert « Tous les jours, Suzanne » de La Grande Sophie, le vendredi 6 février 2025 à 20h30, au Cargo.

Après quelques années d’absence, La Grande Sophie est de retour, avec un spectacle original, qu’on peut décrire comme hybride, inspiré de son livre tous les jours Suzanne . Entre confidences, musique live et théâtre, elle nous propose une performance unique, pleine d’émotion et d’espoir.

J’ai toujours aimé les correspondances pour l’intimité, la chaleur, découvrir les gens grâce aux petits détails de leur vie, leur légèreté et toutes les confidences qu’on peut y faire.

Ce spectacle mis en espace par Johanna Boyé se chante et se lit. Il raconte le parcours d’une chanteuse qui revient sur les moments importants de sa carrière, ses neuf albums, ses chansons phares, ses rencontres, son enfance, les étapes de la vie, ses voyages, ses humeurs, l’envers du décor à travers l’évolution de la musique. Elle enchaîne ses chansons les plus marquantes avec des extraits de lettres adressées à une mystérieuse Suzanne.

Vous apprendrez à mieux connaître la Grande Sophie, au fil du temps qui passe (un de ses thèmes de prédilection).

De l’humour à l’émotion, elle dresse le portrait d’une femme de son âge, qui a toujours servi ses rêves. .

Salle le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.fr

English :

Concert « Tous les jours, Suzanne » by La Grande Sophie, Friday February 6, 2025 at 8:30pm, at Le Cargo.

German :

Konzert « Tous les jours, Suzanne » von La Grande Sophie am Freitag, den 6. Februar 2025, um 20.30 Uhr im Cargo.

Italiano :

Concerto « Tous les jours, Suzanne » di La Grande Sophie, venerdì 6 febbraio 2025 alle 20.30, presso Le Cargo.

Espanol :

Concierto « Tous les jours, Suzanne » de La Grande Sophie, viernes 6 de febrero de 2025 a las 20.30 h, en Le Cargo.

