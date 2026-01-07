La Grande Sophie Tous les jours Suzanne Trébeurden

La Grande Sophie Tous les jours Suzanne

7 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Figure majeure de la chanson française, La Grande Sophie se dévoile dans un spectacle inédit, seule en scène. Inspirée de son livre Tous les jours, Suzanne, cette performance mêlant lecture et musique, mise en espace par Johanna Boyé, revisite son parcours, de ses débuts à aujourd’hui. À travers ses neuf albums, ses rencontres marquantes et ses chansons intemporelles, elle dresse le portrait d’une femme et d’une artiste en perpétuelle évolution. Entre humour et émotion, elle nous ouvre les portes de son univers intime.

Un spectacle émouvant et personnel. .

7 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11

