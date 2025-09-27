LA GRANDE TABLE VÉGÉTALE Jardin de Ville de Grenoble Grenoble

Accès libre dans la limite des places et repas disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-27T12:00:00 – 2025-09-27T16:00:00

Fin : 2025-09-27T12:00:00 – 2025-09-27T16:00:00

Grâce à un don fait par un généreux donateur engagé dans le militantisme antispéciste, nous allons offrir à quelques 200 personnes – toutes celles qui le souhaitent et particulièrement celles qui se trouvent dans la précarité – un repas végétalien inclusif gratuit et de qualité, préparé par le fast-food Gustavo, le salon de thé le Meraki et le coffe-shop Café Cannelle, tous trois végétaliens.

L’éventuel surplus sera ensuite distribué lors d’une maraude.

Jardin de Ville de Grenoble, 38000 GRENOBLE, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Offrir à toutes celles et ceux qui le souhaitent, et particulièrement aux personnes dans la précarité, un repas végétal gratuit et de qualité.