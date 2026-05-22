La Grande Tablée : 2ème édition ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Cette année encore, Le Bouillon Pigalle, Pink Mamma, et La Machine du Moulin Rouge s’associent pour créer la plus grande de tablée de Paris.

Le 29 mai 2026 de 18h à 22h, le Bouillon Pigalle, Pink Mamma et La Machine du Moulin Rouge transforment la rue Duperré en banquet XXL à ciel ouvert : 450 personnes à table, DJ set de Flora Fishbach et show cabaret signé La Barbichette Cabaret pour faire vibrer toute la rue.

À table : burrata XXL, œufs mayo à la chaîne, aligot-saucisse géant, pasta à la truffe bien crémeuses et un final de profiteroles et tiramisù.

Tout au long du diner, c’est La Machine du Moulin Rouge, avec l’aimable autorisation du Moulin Rouge, aux commandes pour une animation musicale bien rythmée et inédite



Le prix ? 41€ tout compris : entrée, plat, dessert, boissons, vins et digestifs inclus.

Le vendredi 29 mai 2025 le Bouillon Pigalle, Pink Mamma, et La Machine du Moulin Rouge s’associent pour à nouveau créer la plus grande de tablée de Paris.

Le vendredi 29 mai 2026

de 18h00 à 22h00

payant

41 €

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T18:00:00+02:00_2026-05-29T22:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris



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