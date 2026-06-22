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AGENDA · Le Tallud

La Grande tablée Marché des producteurs de pays de Le Tallud Le Tallud Le Tallud

vendredi 17 juillet 2026 · Le Tallud

La Grande tablée Marché des producteurs de pays de Le Tallud Le Tallud Le Tallud

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Tallud
Adresse
La Vernière
Ville
79200 Le Tallud
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Le Tallud

La Grande tablée Marché des producteurs de pays de Le Tallud

Le Tallud La Vernière Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:59:00

Date(s) :
2026-07-17

La Verrière du Tallud se transforme en grande tablée gourmande pour accueillir le Marché de Producteurs de Pays. L’occasion de déguster des produits locaux préparés par les agriculteurs eux-mêmes, dans une ambiance festive. Ouvert de 18h à minuit avec animation musicale par le groupe Variation ET feu d’artifice.

Composez votre menu et dînez sur place en famille ou entre amis …

Apportez vos couverts !   .

Le Tallud La Vernière Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : La Grande tablée Marché des producteurs de pays de Le Tallud

L’événement La Grande tablée Marché des producteurs de pays de Le Tallud Le Tallud a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 79