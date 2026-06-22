La Grande tablée Marché des producteurs de pays de Le Tallud Le Tallud Le Tallud
vendredi 17 juillet 2026 · Le Tallud
Informations pratiques
Le Tallud
La Grande tablée Marché des producteurs de pays de Le Tallud
Le Tallud La Vernière Le Tallud Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:59:00
Date(s) :
2026-07-17
La Verrière du Tallud se transforme en grande tablée gourmande pour accueillir le Marché de Producteurs de Pays. L’occasion de déguster des produits locaux préparés par les agriculteurs eux-mêmes, dans une ambiance festive. Ouvert de 18h à minuit avec animation musicale par le groupe Variation ET feu d’artifice.
Composez votre menu et dînez sur place en famille ou entre amis …
Apportez vos couverts ! .
Le Tallud La Vernière Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : La Grande tablée Marché des producteurs de pays de Le Tallud
L’événement La Grande tablée Marché des producteurs de pays de Le Tallud Le Tallud a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 79