La grande traversée d’Octo Place Saint-Germain Auxerre
mardi 20 octobre 2026 · Place Saint-Germain · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
La grande traversée d’Octo
Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Suivez Octo, le petit poulpe curieux, pour une aventure pleine de vagues, de couleurs et de surprises au cœur de l’exposition La mer est ton miroir. Avec ses tentacules comme boussole, vous traverserez un drôle de mur de coraux, plongerez sous une mer agitée, croiserez des créatures réelles ou imaginaires et remonterez à la surface au fil des œuvres. Malin et bavard, Octo vous dévoilera aussi tous les secrets cachés de l’exposition ! Une visite contée pour explorer le monde marin, rêver les yeux grands ouverts et découvrir comment la mer inspire les artistes… et votre imagination ! .
Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : La grande traversée d’Octo
L’événement La grande traversée d’Octo Auxerre a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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