La Grande Traversée Rue Saint-Guirec Perros-Guirec vendredi 20 mars 2026.
Rue Saint-Guirec Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-03-20 13:20:00
fin : 2026-03-20 16:20:00
2026-03-20
Partez à l’aventure au cœur de l’estran pour y découvrir son histoire, son château et ses secrets !
Prenez vos chaussures d’eau et lancez-vous dans cette traversée qui vous dévoilera la baie comme vous ne l’avez jamais vue !
Réservation obligatoire. .
Rue Saint-Guirec Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
