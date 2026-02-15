La Grande Vadrouille randonnées prédetres Cuffy

La Grande Vadrouille randonnées prédetres

Rue des Vieilles Rames Cuffy Cher

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée pédestre Parcours au choix

Plusieurs distances sont proposées pour s’adapter à tous les niveaux 7 km, 14 km, 25 km et une randonnée accompagnée de 8 km. Départs échelonnés en matinée, ravitaillements prévus sur les circuits (pensez à apporter votre gobelet).

25km: 7h à 8h30 5€

14km: 8h à 9h30 4€

7km: 8h30 à 10h 3€

Randonnée accompagnée 8km: 9h30 3€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Ravitaillements, pensez à apporter vos gobelets

Renseignements: 06 24 94 21 02/06 62 88 86 25

Qficeles@gmail.com 3 .

Rue des Vieilles Rames Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 94 24 01 qficeles@gmail.com

English :

? Hiking ? Choice of routes

Several distances to suit all levels: 7 km, 14 km, 25 km and an 8 km accompanied hike. Staggered departures in the morning, refreshments along the way (remember to bring your own cup).

