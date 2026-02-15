La Grande Vadrouille randonnées prédetres Cuffy
Cuffy
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Randonnée pédestre Parcours au choix
Plusieurs distances sont proposées pour s’adapter à tous les niveaux 7 km, 14 km, 25 km et une randonnée accompagnée de 8 km. Départs échelonnés en matinée, ravitaillements prévus sur les circuits (pensez à apporter votre gobelet).
25km: 7h à 8h30 5€
14km: 8h à 9h30 4€
7km: 8h30 à 10h 3€
Randonnée accompagnée 8km: 9h30 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Ravitaillements, pensez à apporter vos gobelets
Renseignements: 06 24 94 21 02/06 62 88 86 25
Qficeles@gmail.com 3 .
Rue des Vieilles Rames Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 94 24 01 qficeles@gmail.com
English :
? Hiking ? Choice of routes
Several distances to suit all levels: 7 km, 14 km, 25 km and an 8 km accompanied hike. Staggered departures in the morning, refreshments along the way (remember to bring your own cup).
