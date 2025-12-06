LA GRANDE VERTICLE VILLA MINNA VINEYARD Roque Pessade Saint-Cannat

LA GRANDE VERTICLE

Du samedi 6 au lundi 8 décembre 2025 de 10h à 18h30.

Du samedi 13 au lundi 15 décembre 2025 de 10h à 18h30. VILLA MINNA VINEYARD Roque Pessade Domaine Villa Minna Vineyard Route de Pelissanne CD 17, 13760 Saint-Cannat, France Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

✨LA GRANDE VERTICALE les 6, 7, 8 et 13, 14 & 15 décembre ✨

Venez découvrir ou redécouvrir entre amis ou en famille, les vins du domaine à l’occasion de LA GRANDE VERTICALE et partager un moment de convivialité au domaine !

Venez découvrir ou redécouvrir entre amis ou en famille, les vins du domaine à l’occasion de LA GRANDE VERTICALE et partager un moment de convivialité au domaine ! Une occasion de découvrir l’effet millésime qui est propre à nos vins mais aussi de déguster des millésimes plus anciens !!!

Voyagez dans le temps… Du MINNA Rouge 2020 pour remonter jusqu’au millésime 2004. Pour les blancs, la dégustation commencera avec le millésime 2023 pour aller jusqu’au 2016. Une aventure sensorielle qui dévoile l’évolution de nos vins dans le temps et la richesse de notre terroir !

Dégustation personnalisée À votre arrivée, installez-vous autour d’une barrique et laissez-vous guider. Pas de créneau fixe, on adapte la dégustation à vos envies et au rythme que vous souhaitez !

Grignotage offert Pour faciliter la dégustation, nous vous offrons une petite assiette de charcuterie et de fromages, ainsi que quelques douceurs de Noël… De quoi rendre l’expérience encore plus chaleureuse et gourmande !

Family-Friendly Amenez les enfants ! Nous avons prévu des petits coloriages pour les occuper pendant que vous profitez de ce voyage œnologique.

Entrée libre et dégustation offerte Route de Pélissanne, D17, 13760 Saint-Cannat

Les 6, 7, 8 ainsi que les 13, 14 & 15 décembre de 10h30 à 18h30

Pour plus d’informations, contactez-nous ! ✨

06 67 55 36 86 ou 07 79 34 36 02 contact@villaminna.fr

VILLA MINNA VINEYARD Roque Pessade Domaine Villa Minna Vineyard Route de Pelissanne CD 17, 13760 Saint-Cannat, France Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 55 36 86 contact@villaminna.fr

English :

?LA GRANDE VERTICALE on December 6, 7, 8 and 13, 14 & 15?

Come and discover or rediscover the estate’s wines with friends and family at LA GRANDE VERTICALE, and share a moment of conviviality at the estate!

German :

lA GRANDE VERTICALE am 6., 7., 8. und 13., 14. & 15. Dezember?

Entdecken oder wiederentdecken Sie mit Freunden oder der Familie die Weine des Weinguts anlässlich der LA GRANDE VERTICALE und verbringen Sie einen geselligen Moment auf dem Weingut!

Italiano :

lA GRANDE VERTICALE il 6, 7, 8 e 13, 14 e 15 dicembre?

Venite a scoprire o riscoprire i vini della tenuta con gli amici o la famiglia a LA GRANDE VERTICALE e condividete un momento di convivialità nella tenuta!

Espanol :

lA GRANDE VERTICALE los días 6, 7, 8 y 13, 14 y 15 de diciembre ?

Venga a descubrir o redescubrir los vinos de la finca con amigos o en familia a LA GRANDE VERTICALE y comparta un momento de convivencia en la finca

