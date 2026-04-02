La Grange à Palabres | 16° Festival du film documentaire Le bourg Tailhac

Tailhac

La Grange à Palabres | 16° Festival du film documentaire

Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

16ème édition du Festival du film documentaire de la Grange à Palabres, de Images et Palabres . Au programme projections, débats & rencontres, repas, apéros et concerts….

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Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com

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English :

16th edition of the Images et Palabres documentary film festival at the Grange à Palabres. On the program: screenings, debates & meetings, meals, aperitifs and concerts….

L’événement La Grange à Palabres | 16° Festival du film documentaire Tailhac a été mis à jour le 2025-07-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier