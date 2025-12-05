La Grange à Palabres | Kenieba, la Malédiction de l’Or Le bourg Tailhac

La Grange à Palabres | Kenieba, la Malédiction de l’Or

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Projection du documentaire KENIEBA, la Malédiction de l’Or de Nicolas Leclec. En présence de la réalisatrice. Auberge espagnole à 19h.

Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com

English :

Screening of the documentary KENIEBA, la Malédiction de l’Or by Nicolas Leclec. In the presence of the director. Spanish meal at 7pm.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms KENIEBA, la Malédiction de l’Or von Nicolas Leclec. In Anwesenheit des Regisseurs. Auberge espagnole um 19 Uhr.

Italiano :

Proiezione del documentario KENIEBA, la Malédiction de l’Or di Nicolas Leclec. Alla presenza del regista. Cena spagnola alle 19.00.

Espanol :

Proyección del documental KENIEBA, la Malédiction de l’Or de Nicolas Leclec. En presencia del director. Comida española a las 19.00 h.

