La Grange à Palabres | Kenieba, la Malédiction de l’Or Le bourg Tailhac
Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Projection du documentaire KENIEBA, la Malédiction de l’Or de Nicolas Leclec. En présence de la réalisatrice. Auberge espagnole à 19h.
Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com
English :
Screening of the documentary KENIEBA, la Malédiction de l’Or by Nicolas Leclec. In the presence of the director. Spanish meal at 7pm.
German :
Vorführung des Dokumentarfilms KENIEBA, la Malédiction de l’Or von Nicolas Leclec. In Anwesenheit des Regisseurs. Auberge espagnole um 19 Uhr.
Italiano :
Proiezione del documentario KENIEBA, la Malédiction de l’Or di Nicolas Leclec. Alla presenza del regista. Cena spagnola alle 19.00.
Espanol :
Proyección del documental KENIEBA, la Malédiction de l’Or de Nicolas Leclec. En presencia del director. Comida española a las 19.00 h.
L’événement La Grange à Palabres | Kenieba, la Malédiction de l’Or Tailhac a été mis à jour le 2025-10-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier