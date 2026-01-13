La Grange à Palabres | La chanson de Jérôme Tailhac
La Grange à Palabres | La chanson de Jérôme Tailhac vendredi 6 février 2026.
La Grange à Palabres | La chanson de Jérôme
La Grange à Palabres Tailhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Projection à 21h du documentaire La chanson de Jérôme en présence du réalisateur Olivier Bosson. Auberge espagnole à 19h30.
.
La Grange à Palabres Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening at 9pm of the documentary La chanson de Jérôme in the presence of director Olivier Bosson. Spanish meal at 7:30pm.
L’événement La Grange à Palabres | La chanson de Jérôme Tailhac a été mis à jour le 2026-01-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier