La Grange à Palabres | La chanson de Jérôme Tailhac

La Grange à Palabres | La chanson de Jérôme

La Grange à Palabres Tailhac Haute-Loire

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Projection à 21h du documentaire La chanson de Jérôme en présence du réalisateur Olivier Bosson. Auberge espagnole à 19h30.

La Grange à Palabres Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com

English :

Screening at 9pm of the documentary La chanson de Jérôme in the presence of director Olivier Bosson. Spanish meal at 7:30pm.

