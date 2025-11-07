La Grange à Palabres | La révolte nature Le bourg Tailhac

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Projection du documentaire La révolte nature de Aline Geller. En présence de la réalisatrice. Les vigneron-nes locales sont les bienvenues. Auberge espagnole à 19h.

Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com

English :

Screening of the documentary La révolte nature by Aline Geller. In the presence of the director. Local winemakers welcome. Spanish meal at 7pm.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms La révolte nature von Aline Geller. In Anwesenheit der Regisseurin. Lokale Winzerinnen und Winzer sind herzlich willkommen. Auberge espagnole um 19 Uhr.

Italiano :

Proiezione del documentario La révolte nature di Aline Geller. Alla presenza della regista. I produttori di vino locali sono i benvenuti. Cena spagnola alle 19.00.

Espanol :

Proyección del documental La révolte nature de Aline Geller. En presencia de la directora. Bienvenida a los viticultores locales. Comida española a las 19.00 h.

