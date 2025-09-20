La Grange fête ses 2 ans ! La Grange Saucats
La Grange fête ses 2 ans !
La Grange 3 Chemin du Château Saucats Gironde
La Grange a déjà 2 ans ! Venez partager ce moment en famille le 20 septembre dans la bonne humeur.
Apéritif offert et musique au programme à partir de 19h !
Encore une bonne excuse pour venir à la Grange. .
La Grange 3 Chemin du Château Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine lagrangesaucats@gmail.com
