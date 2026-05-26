La Feuillée

La grati-fiesta d’Eskemmoù à la Feuillée.

La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Eskemmoù débale son stand sur la place des Marronniers! Venez chiner gratuitement des vêtements, chaussures et accessoires pour enfants et adultes. Le tout en musique. Crêpes sucrées et buvette sur place. .

La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 99 82 64 12

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English :

L’événement La grati-fiesta d’Eskemmoù à la Feuillée. La Feuillée a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ