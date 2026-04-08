Concarneau

La Gravel Bleue

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Aventurières et aventuriers d’un jour ou deux, nous vous donnons rendez-vous les 25 & 26 avril à Concarneau.

Un beau weekend de BIKEPACKING !

300 km environ 2500m D+.

Départ vers 8h depuis la ville close de Concarneau (à confirmer).

Autonomie complète ou presque (2 ravitos vers 90km et 150km).

Mi-course dans la région du Cap Sizun.

Pas de balisage. Trace GPX fournie une semaine avant.

Suivi Gps avec tracker obligatoire. Caution de 150€ à régler en ligne à venir (gestion par un prestataire).

Trace roulante et équilibrée.

Hébergement en autonomie.

Inscription sur https://sport.ikinoa.com/fr/evt/gravelbleue2026 .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 77 64 08 72

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English : La Gravel Bleue

L’événement La Gravel Bleue Concarneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OTC CCA