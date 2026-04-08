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La Gravel Bleue Concarneau

La Gravel Bleue Concarneau samedi 25 avril 2026.

Adresse : Place Jean Jaurès

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : 2026-04-25T

Fin : 2026-04-26T

Tarif :

Concarneau

La Gravel Bleue

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

Aventurières et aventuriers d’un jour ou deux, nous vous donnons rendez-vous les 25 & 26 avril à Concarneau.
Un beau weekend de BIKEPACKING !

300 km environ 2500m D+.
Départ vers 8h depuis la ville close de Concarneau (à confirmer).
Autonomie complète ou presque (2 ravitos vers 90km et 150km).
Mi-course dans la région du Cap Sizun.
Pas de balisage. Trace GPX fournie une semaine avant.
Suivi Gps avec tracker obligatoire. Caution de 150€ à régler en ligne à venir (gestion par un prestataire).
Trace roulante et équilibrée.
Hébergement en autonomie.
Inscription sur https://sport.ikinoa.com/fr/evt/gravelbleue2026   .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 77 64 08 72 

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English : La Gravel Bleue

L’événement La Gravel Bleue Concarneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OTC CCA

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