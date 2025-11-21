La Gravel Experience Aubagne

La Gravel Experience

Samedi 18 avril 2026 à partir de 8h30. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-04-18 08:30:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

The Cycling Event en mode Gravel !

Préparez-vous pour une aventure unique à travers le Col de l’Espigoulier, Plan d’Aups et l’arrière-pays d’Aubagne.Sportifs

Au programme pistes gravel spectaculaires, vues imprenables sur la mer, ascensions mémorables et villages pittoresques… Le tout dans un cadre naturel exceptionnel, réservé pour l’occasion !



Pour rendre cette expérience possible, nous avons obtenu des accès exclusifs à certaines des plus belles pistes de la région, empruntant des DFCI et des zones B0, normalement inaccessibles. Ce parcours ne sera ouvert que le jour J… alors saisissez votre chance, ou il faudra attendre l’année prochaine !



La Gravel Expérience d’Aubagne, c’est avant tout une randonnée conçue pour le plaisir, avec une sélection des meilleurs tracés de la région. Ici, la Provence révèle son vrai visage un terrain caillouteux, joueur et exigeant, fait pour les amateurs de défis. Nous vous recommandons des pneus d’au moins 42-45 mm pour profiter pleinement du parcours.



Et pour pimenter l’aventure, trois segments Strava chronométrés en montée viendront ajouter une touche de compétition amicale !



Ne manquez pas cette opportunité unique de rouler sur des sentiers inédits et de vivre une véritable Gravel Experience au cœur du pays d’Aubagne et de l’Etoile !



DISTANCE > 70km 3 Segments Strava

DENIVELÉ CUMULÉ (+/-)> 1600m/ 1600m

RAVITAILLEMENTS > 2

ASSISTANCE MÉCANIQUE > 1

POINTS D’INTÉRÊTS > Col de l’Espigoulier Point de vue Mer Méditerranée

TRACE > Trace GPX uniquement prévoir GPS .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@thecyclingevent.com

English :

The Cycling Event in Gravel mode!

Ride across red dirt hills and white gravel paths, reaching the Rocher du Garlaban for a breathtaking panoramic view.

German :

The Cycling Event im Gravel-Modus!

Machen Sie sich bereit für ein einzigartiges Abenteuer über den Col de l’Espigoulier, Plan d’Aups und das Hinterland von Aubagne.

Italiano :

L’evento ciclistico in modalità Gravel!

Preparatevi a un’avventura unica attraverso il Col de l’Espigoulier, Plan d’Aups e l’entroterra dell’Aubagne.

Espanol :

¡El evento ciclista en modo grava!

Prepárate para una aventura única por el Col de l’Espigoulier, Plan d’Aups y el interior de Aubagne.

