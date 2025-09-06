La Gravel Serre-Ponçon Embrun

samedi 6 septembre 2025.

Hautes-Alpes

La Gravel Serre-Ponçon Embrun Hautes-Alpes

Début : Vendredi 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-08 17:00:00

2025-09-06

La Gravel Serre-Ponçon c’est le premier événement Gravel des Hautes-Alpes. 3 itinéraires à réaliser en autonomie totale seront au programme, dont le mythique Tour du lac de Serre-Ponçon, esprit 100% Gravel ! Rendez-vous du 06 au 08 septembre 2024.

Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur developpement@alpsepic.com

English :

The Gravel Serre-Ponçon is the first Gravel event in the Hautes-Alpes. the program includes 3 totally autonomous itineraries, including the legendary Tour du lac de Serre-Ponçon, in 100% Gravel spirit! See you September 06 to 08, 2024.

German :

Der Gravel Serre-Ponçon ist das erste Gravel-Event in den Hautes-Alpes. auf dem Programm stehen drei völlig unabhängige Strecken, darunter die legendäre Tour du lac de Serre-Ponçon, die zu 100 % aus Gravel besteht! Treffpunkt vom 06. bis 08. September 2024.

Italiano :

Il Gravel Serre-Ponçon è il primo evento Gravel delle Hautes-Alpes. il programma prevede 3 percorsi totalmente autonomi, tra cui il leggendario Tour du lac de Serre-Ponçon, in pieno spirito Gravel! Ci vediamo dal 06 all’08 settembre 2024.

Espanol :

El Gravel Serre-Ponçon es el primer evento de Gravel en los Hautes-Alpes. el programa incluye 3 recorridos totalmente autónomos, incluido el legendario Tour du lac de Serre-Ponçon, ¡con un espíritu 100% Gravel! Nos vemos del 06 al 08 de septiembre de 2024.

L’événement La Gravel Serre-Ponçon Embrun a été mis à jour le 2024-08-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon