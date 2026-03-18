LA GRAVURE AUX CENT REGARDS

1000 Rue de la Roqueturière Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre de la 14e Fête nationale de l’Estampe, La Villa des Cent Regards ouvre ses portes afin de célébrer l’actualité et la vitalité de l’estampe contemporaine autour d’un évènement consacré La Gravure aux Cent Regards .

Dans le cadre de la 14e Fête nationale de l’Estampe, La Villa des Cent Regards ouvre ses portes afin de célébrer l’actualité et la vitalité de l’estampe contemporaine autour d’un évènement consacré La Gravure aux Cent Regards .

Pour l’occasion, cette manifestation invite les acteurs de l’estampe et le grand public, curieux et amateurs, à venir découvrir ou redécouvrir la diversité des pratiques de l’estampe.

À travers une exposition collective de vingt‑cinq artistes locaux et régionaux, des démonstrations de tirage à la presse et des ateliers de découverte et d’initiation à la gravure, l’évènement se donne pour ambition, durant un mois, de faire vivre l’estampe et d’en partager toutes les formes, entre création contemporaine et transmission des savoir-faire.

Exposition d’estampes, de gravures & de livres d’artistes

24 > 29 mai | 10h-13h & 15h-19h

Vernissage le 23 mai | 18h-21h

Entrée libre .

1000 Rue de la Roqueturière Montpellier 34090 Hérault Occitanie gravureauxcentregards@gmail.com

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English :

As part of the 14th Fête nationale de l’Estampe, La Villa des Cent Regards is opening its doors to celebrate the vitality of contemporary printmaking with a dedicated event: La Gravure aux Cent Regards .

L’événement LA GRAVURE AUX CENT REGARDS Montpellier a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 OT MONTPELLIER