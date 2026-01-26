La grazia | Rencontre avec le Café des Langues Les Cinémas Actes Sud Arles

La grazia | Rencontre avec le Café des Langues

Mardi 17 février 2026 de 20h30 à 23h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-17 20:30:00

fin : 2026-02-17 23:30:00

Rencontre avec le Café des Langues, pour un échange bilingue en fin de projection.

Synopsis

Mariano De Santis, Président de la République italienne, est un homme marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir. Alors que son mandat touche à sa fin, il doit faire face à des décisions cruciales qui l’obligent à affronter ses propres dilemmes moraux deux grâces présidentielles et un projet de loi hautement controversé.



Réalisation Paolo Sorrentino

Casting Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meet with the Café des Langues for a bilingual exchange at the end of the screening.

