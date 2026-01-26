La grazia | Rencontre avec le Café des Langues Les Cinémas Actes Sud Arles
La grazia | Rencontre avec le Café des Langues Les Cinémas Actes Sud Arles mardi 17 février 2026.
La grazia | Rencontre avec le Café des Langues
Mardi 17 février 2026 de 20h30 à 23h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 20:30:00
fin : 2026-02-17 23:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Rencontre avec le Café des Langues, pour un échange bilingue en fin de projection.
Synopsis
Mariano De Santis, Président de la République italienne, est un homme marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir. Alors que son mandat touche à sa fin, il doit faire face à des décisions cruciales qui l’obligent à affronter ses propres dilemmes moraux deux grâces présidentielles et un projet de loi hautement controversé.
Réalisation Paolo Sorrentino
Casting Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque .
Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet with the Café des Langues for a bilingual exchange at the end of the screening.
L’événement La grazia | Rencontre avec le Café des Langues Arles a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme d’Arles