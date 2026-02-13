La grazia | Rencontre, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

La grazia | Rencontre Mardi 17 février, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T23:00:00+01:00

Synopsis : Mariano De Santis, Président de la République italienne, est un homme marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir. Alors que son mandat touche à sa fin, il doit faire face à des décisions cruciales qui l’obligent à affronter ses propres dilemmes moraux : deux grâces présidentielles et un projet de loi hautement controversé.

Réalisation : Paolo Sorrentino

Casting : Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Rencontre avec le Café des Langues, pour un échange bilingue en fin de projection. La grazia Café des langues