LA GREAT FUITE OF LA BOURGEOISIE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

LA GREAT FUITE OF LA BOURGEOISIE

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-28 21:15:00

2026-03-26

Le futur sera joyeux !

Romane Nicolas invente une utopie irrésistible des dernières heures d’un vieux monde au bout de son absurdité.

COURSE POURSUITE !

La compagnie du Périscope, aidée du public, donne vie à cette farce survoltée, visionnaire, foutraque et poétique.

Il y a du radis, des avocats, des gardes du corps, des coups de feu, des amoureuses, un chat, un courant d’air, un milliardaire… 6000 volontaires, et Gorg !

On s’y marre volontiers. Et ça, c’est bon ! 9 .

English :

The future will be happy!

Romane Nicolas invents an irresistible utopia of the last hours of an old world at the end of its absurdity.

