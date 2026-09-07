La Gresle, telle qu’elle se présentait en 1838, Eglise de la Gresle, La Gresle

Informations pratiques

La Gresle, telle qu’elle se présentait en 1838 Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise de la Gresle Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Remontez deux siècles en arrière, pour découvrir La Gresle, telle qu’elle se présentait en 1838 à travers la visite de l’église, une exposition d’objets religieux du XIXème siècle inscrits au Patrimoine National et la présentation des travaux de restauration sur les statues du retable.

Des visites libres et commentées seront proposées pendant l’après-midi.

Eglise de la Gresle 42460 La Gresle La Gresle 42460 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Remontez deux siècles en arrière, pour découvrir La Gresle, telle qu’elle se présentait en 1838 à travers la visite de l’église, une exposition d’objets religieux du XIXème siècle inscrits au et la …

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