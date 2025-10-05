LENDEMAIN DE SOIREE – PELOUSSE PARADISE Ales

LENDEMAIN DE SOIREE Début : 2025-11-28 à 21:00. Tarif : – euros.

Une nuit inoubliable… même s’ils ne s’en souviennent pas !Située entre Very Bad Trip et Le Père Noël est une ordure, « Lendemain de Soirée » est une comédie complètement déjantée où l’amnésie côtoie le chaos !Thierry et Fred avaient rendez-vous pour parler boulot… mais au réveil, tout a changé : ils se retrouvent enfermés dans un appartement, sans aucun souvenir de leur nuit, sans téléphone… et avec un invité surprise aussi dangereux qu’inattendu !Une comédie survoltée, pleine de rebondissements, de dialogues hilarants et de surprises qui ne laissent aucun répit aux spectateurs. Fou rire garanti !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30