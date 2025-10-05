LA GREVE DU SEXE – PELOUSSE PARADISE Ales

LA GREVE DU SEXE – PELOUSSE PARADISE Ales samedi 20 décembre 2025.

LA GREVE DU SEXE Début : 2025-12-20 à 21:00. Tarif : – euros.

Madame se sent délaissée, Monsieur accaparé par ses engagements syndicaux… Alors elle contre-attaque : grève du sexe !Dans cette comédie hilarante, nos deux protagonistes s’affrontent au cours d’une « nuit debout » aussi torride qu’explosive. Entre désirs contrariés, frustrations conjugales et revendications intimes, tout y passe ! Le couple se livre à une joute verbale jubilatoire sur le plaisir, le manque, les fantasmes et les non-dits…Une pièce drôle, piquante et touchante, qui passe au crible la vie de couple avec autant d’ironie que de tendresse. À voir absolument… en couple ou en solo !?? Une comédie de Joachim Desmoines,

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30