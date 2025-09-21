La grève, récit spectacle Musée de Bretagne Rennes

La grève, récit spectacle Musée de Bretagne Rennes Dimanche 21 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Jénovefa le Meur, fille de paysans, arrive à Douarnenez pour rejoindre le bataillon des ouvrières d’usines de sardines.

Sa vie va bientôt rencontrer la grande Histoire, celle de la grève des Penn sardin qui oppose en 1924 les sardinières aux patrons de conserverie. Un récit conté par Sabine Corre, comédienne, chanteuse et accordéoniste.

Tickets à retirer le jour même à l’accueil du musée, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine