La GRID débarque chez RUSH ACTION GAME et un lance défi inédit pour les familles pendant les vacances RUSH ACTION GAME PARIS Paris

Saurez-vous battre la GRID ? Chez Rush, l’Action Game qui fait vibrer Paris, une nouvelle salle vient pimenter le parcours

Imaginez un sol interactif composé de dalles lumineuses qui s’allument et s’éteignent… Votre mission ? Éteindre les dalles blanches et éviter les rouges.

Au début, ça a l’air simple.

Mais très vite…la grille accélère, varie. Elle teste tes réflexes.

Elle piège ton cerveau. Elle te fait rire. Elle te fait perdre.

Et surtout…elle te défie.

Pendant les vacances RUSH à décidé de tester les équipes les plus habiles, les familles. Parce que : les enfants sont rapides, les parents paniquent, et ensemble… ils deviennent imprenables.

Alors RUSH ACTION GAME lance son défi officiel des vacances : L’équipe famille (comprenant au moins un enfant de 15 ans ou moins) et qui réalisera le meilleur score remportera une journée au Parc Astérix pour tous les membres de l’équipe.

Mais attention. RUSH ne récompense pas les plus forts. Elle récompense les plus synchronisés à la GRID.

RUSH ACTION GAME, c’est 10 salles, 1h. Mais une seule va vous obséder.

Rendez-vous à partir du 16 avril pour venir la tester !

Une nouvelle salle vient de faire son apparition chez RUSH ACTION GAME… et elle risque de mettre vos nerfs à Rude Épreuve. À cette occasion nous lançons un défi aux familles pendant les vacances du 17 Avril au 4 Mai. L’équipe avec le meilleur score remportera des places pour le Parc Astérix !

Du jeudi 16 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 23h00

payant

Tarif dégressif :

Pour une équipe de 2 joueurs : 34 euros

Pour une équipe de 3 joueurs : 32 euros

Pour une équipe de 4 joueurs : 30 euros

Pour une équipe de 5 joueurs : 28 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T23:00:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T23:00:00+02:00;2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T23:00:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T23:00:00+02:00;2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T23:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T23:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T23:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T23:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T23:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T23:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T23:00:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T23:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T23:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T23:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T23:00:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T23:00:00+02:00;2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T23:00:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T23:00:00+02:00

RUSH ACTION GAME PARIS 16, rue Amelot 75011 Paris

https://rushactiongame.fr/paris +33140318772 paris@rushactiongame.fr



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