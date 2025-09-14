La grignotte, marche gourmande Mairie Breconchaux

Mairie 6 Rue des Perrières Breconchaux Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

1ère Marche Gourmande à Breconchaux

La commune de Breconchaux organise sa première marche gourmande. Cette balade conviviale de 12 kilomètres se déroulera en forêt et sera ponctuée de cinq pauses gourmandes, où les participants pourront déguster des produits locaux.

Des activités ludiques seront proposées aux enfants tout au long du parcours, afin que petits et grands puissent profiter pleinement de la journée.

Le départ se fera devant la mairie de Breconchaux. L’accueil des participants commencera à 9h00 pour un départ groupé à 9h30.

L’inscription est obligatoire et se fait auprès de la mairie de Breconchaux. .

Mairie 6 Rue des Perrières Breconchaux 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 35 46 65 mairie@breconchaux.fr

