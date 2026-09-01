La grignotte, marche gourmande Mairie Breconchaux

Informations pratiques

Breconchaux

La grignotte, marche gourmande

Mairie 6 Rue des Perrières Breconchaux Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cette balade conviviale de 14 kilomètres se déroulera en forêt et sera ponctuée de 4 pauses gourmandes, où les participants pourront déguster des produits locaux.

Des activités ludiques seront proposées aux enfants tout au long du parcours, afin que petits et grands puissent profiter pleinement de la journée.

Le départ se fera devant la mairie de Breconchaux. L’accueil des participants commencera à 9h00 pour un départ groupé à 9h30.

L’inscription est obligatoire et se fait auprès de la mairie de Breconchaux. .

Mairie 6 Rue des Perrières Breconchaux 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 10 44 35 mairie@breconchaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La grignotte, marche gourmande

L’événement La grignotte, marche gourmande Breconchaux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS