LA GRIMM ACADEMIE LE BASCALA Bruguières

LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Bienvenue dans l’école la plus magique de tous les contes !

La Grimm Académie ouvre ses portes au Bascala pour une leçon de magie, d’humour et d’imagination signée la Comédie de la Roseraie.

Dans cette école pas comme les autres, on n’apprend ni les maths ni la géographie, mais l’art de reconnaître une sorcière, de dialoguer avec une créature magique ou de survivre à un sort mal lancé.

Le professeur Hansel Grimm (incarné par Guillaume Haubois) revisite les grands contes de l’enfance à sa manière avec des chansons, des surprises, de l’interaction, et une bonne dose de rire.

Une comédie familiale pleine de fantaisie et d’énergie, qui réveillera le héros (ou la sorcière !) qui sommeille en chaque enfant. 12 .

