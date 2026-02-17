La Grimm Académie – contes, chansons et aventure pour toute la famille Salle Joséphine B. Nantes
samedi 21 novembre 2026 · Salle Joséphine B. · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 15:00 – 15:45
Gratuit : non Tarif unique : 10 € Tarif unique : 10 €, frais de location inclus. Durée : 45 minutes. Réservation sur Mapado : https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761296-la-grimm-academie-nantes En famille, Jeune Public
Bienvenue à la Grimm Académie, l’école la plus farfelue qui soit : ici, on étudie les créatures magiques, les sorcières et tout ce qui rend l’imaginaire extraordinaire. Le professeur Hansel Grimm, incarné par Guillaume Haubois, revisite les contes de notre enfance avec humour et chansons. Mais quand le danger s’invite dans la leçon, l’aventure démarre et le héros qui sommeille en chacun peut enfin se réveiller. Sur scène, retrouvez l’univers du podcast jeunesse La Grimm Académie, déjà plébiscité par des milliers d’auditeurs. Un spectacle de 45 minutes pour rire, rêver et partager un vrai moment en famille. Réserver sur Mapado : https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761296-la-grimm-academie-nantes À propos de Thamani Spectacles À Nantes, Thamani Spectacles produit et programme à la salle Joséphine B. des spectacles d’humour, des comédies et des rendez-vous jeune public. Une programmation pensée pour partager des moments de rire, d’émotion et de découverte, en famille ou entre amis.
Salle Joséphine B. Centre-ville Nantes 44000
https://josephine-b.com/ https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761296-la-grimm-academie-nantes
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