LA GRIMM ACADEMIE JOSEPHINE B – NANTES Nantes

LA GRIMM ACADEMIE Début : 2026-02-07 à 16:00. Tarif : – euros.

Bienvenue à la Grimm Académie?La Grimm Académie est une école un peu particulière où l’on étudie le superflu et l’extraordinaire, les créatures magiques et les sorcières.?Le professeur Hansel Grimm (Guillaume Haubois) revisite les contes de notre enfance, sous forme de leçons, en humour et en chansons, pour réunir les petits et les grands.?Mais dans cet univers, il y a toujours quelque chose qui va de travers et très vite, le danger et l’aventure s’invitent, réveillant le héros qui sommeille en chacun de nous…

JOSEPHINE B – NANTES 9 RUE DESCARTES 44000 Nantes 44