La Grimm Académie La Comédie de Metz Metz

La Grimm Académie

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Très cher enfant, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis à la Grimm Académie !

Ecole où vous pourrez étudier les sorcières, dragons, loups-garous et autres change-formes.

Le cours sera assuré par le chasseur Hansel Grimm ou Gretel Grimm. Dans l’attente de vous recevoir, nous vous souhaitons une bonne journée !

PS pour les parents cette lettre est envoyée en un exemplaire. Tout exemplaire supplémentaire sera facturé 3 pièces de cuivre par pigeon envoyé (on n’a pas les moyens de se payer des hiboux).

Hansel Grimm Directeur-Adjoint

Auteur Nilson José

Enfants de 3 à 10 ansEnfants

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dearest child, we are pleased to inform you that you have been admitted to the Grimm Academy!

A school where you can study witches, dragons, werewolves and other changelings.

The course will be taught by the hunter Hansel Grimm or Gretel Grimm. We look forward to welcoming you and wish you a pleasant day!

PS for parents: this letter is sent in one copy. Any additional copies will be charged at 3 copper coins per pigeon sent (we can’t afford owls).

Hansel Grimm Assistant Manager

Author: Nilson José

Children aged 3 to 10

L’événement La Grimm Académie Metz a été mis à jour le 2026-02-18 par AGENCE INSPIRE METZ