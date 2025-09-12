LA GRIMM ACADÉMIE Saint-Brevin-les-Pins

LA GRIMM ACADÉMIE Saint-Brevin-les-Pins mercredi 15 avril 2026.

LA GRIMM ACADÉMIE

10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Bienvenue à la Grimm Académie

​La Grimm Académie est une école un peu particulière où l’on étudie le superflu et l’extraordinaire, les créatures magiques et les sorcières.

​Le professeur Hansel Grimm revisite les contes de notre enfance, sous forme de leçons, en humour et en chansons, pour réunir les petits et les grands.

​Mais dans cet univers, il y a toujours quelque chose qui va de travers et très vite, le danger et l’aventure s’invitent, réveillant le héros qui sommeille en chacun de nous…

Réservation ici >>>>>>>

Placement libre.

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

NB Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte majeur et chaque participant doit être muni d’un billet.

IMPORTANT

Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.

L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation. .

10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

